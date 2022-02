Monitoraggio Gimbe: positivi in calo ma con meno tamponi (Di giovedì 10 febbraio 2022) positivi in calo ma decessi che non accennano a diminuire. Questo è il risultato del Monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sulla pandemia di Coronavirus. Secondo i conti dell’associazione nella settimana 2-8 febbraio, rispetto alla precedente, si registra una riduzione di nuovi casi (649.345 vs 900.027) a fronte di un numero di decessi che non accenna a diminuire (2.587 vs 2.581). Sono in calo anche i positivi (1.927.800 vs 2.476.514), le persone in isolamento domiciliare (1.908.087 vs 2.455.092), i ricoveri con sintomi (18.337 vs 19.873) e le terapie intensive (1.376 vs 1.549). «I nuovi casi settimanali – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione – registrano per la seconda settimana consecutiva una netta flessione: circa 650 mila con una riduzione del 27,9% ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022)inma decessi che non accennano a diminuire. Questo è il risultato delsettimanale della Fondazionesulla pandemia di Coronavirus. Secondo i conti dell’associazione nella settimana 2-8 febbraio, rispetto alla precedente, si registra una riduzione di nuovi casi (649.345 vs 900.027) a fronte di un numero di decessi che non accenna a diminuire (2.587 vs 2.581). Sono inanche i(1.927.800 vs 2.476.514), le persone in isolamento domiciliare (1.908.087 vs 2.455.092), i ricoveri con sintomi (18.337 vs 19.873) e le terapie intensive (1.376 vs 1.549). «I nuovi casi settimanali – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione – registrano per la seconda settimana consecutiva una netta flessione: circa 650 mila con una riduzione del 27,9% ...

Advertising

MatteoDiLallo : RT @Agenzia_Italia: #covid Dal monitoraggio della Fondazione Gimbe emerge che ci sono 1,89 milioni di over 50 non vacinati ad elevato risch… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Dopo 3 settimane di stabilità intorno a quota 1,2 mln, negli ultimi 7 giorni netta flessione dei nuovi casi #Covid_19 (-24,9… - barrymansixty1 : Che agonisti pazzeschi questi di Gimbe. Mastini. #Covid_19 - citynowit : ?? Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 79%, in linea con l'Italia - lorenzo10469500 : Covid, in calo nuovi casi e ricoveri in rianimazione. Ma Gimbe avverte: «Ancora 7 milioni di italiani senza vaccino… -