Milenkovic dopo la vittoria sull’Atalanta: “Vincere così è più bello!” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milenkovic, autore del goal vittoria che ha regalato la semifinale di Coppa Italia alla sua Fiorentina ha parlato ai microfoni di Italia 1. I viola si sono imposti per 3 a 2 contro l’Atalanta in una partita piena di emozioni con due rigori un’espulsione e il gol vittoria siglato al 94? dal difensore. Milenkovic-Fiorentina Queste le sue parole nel post partita: “Emozione incredibile Vincere in questo modo, avevamo già vinto qua in campionato ed è stato davvero fantastico contro una squadra propositiva abbiamo proposto il nostro calcio. Vincere in dieci uomini è ancora più bello“. Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022), autore del goalche ha regalato la semifinale di Coppa Italia alla sua Fiorentina ha parlato ai microfoni di Italia 1. I viola si sono imposti per 3 a 2 contro l’Atalanta in una partita piena di emozioni con due rigori un’espulsione e il golsiglato al 94? dal difensore.-Fiorentina Queste le sue parole nel post partita: “Emozione incredibilein questo modo, avevamo già vinto qua in campionato ed è stato davvero fantastico contro una squadra propositiva abbiamo proposto il nostro calcio.in dieci uomini è ancora più bello“.

