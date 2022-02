Milan, tempo di annunci: oggi arriva l’agente di Theo Hernandez (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ecco il rinnovo che in casa Milan stavano aspettando. Tutto pronto per chiudere, c’è un aspetto che conferma tutto. In casa Milan ci si prepara a mettere nero su bianco uno dei rinnovi più attesi. Il club non ha mai smesso di lavorare in queste settimane, puntando su tanti elementi di una rosa che anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ecco il rinnovo che in casastavano aspettando. Tutto pronto per chiudere, c’è un aspetto che conferma tutto. In casaci si prepara a mettere nero su bianco uno dei rinnovi più attesi. Il club non ha mai smesso di lavorare in queste settimane, puntando su tanti elementi di una rosa che anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 #Hernandez Theo (Milan): per essersi reso re… - calciomercatoit : ??CMIT TV | ??Segui il secondo tempo e l’analisi post gara di #MilanLazio sul nostro canale Twitch! ??Conduce… - PietroMazzara : Un primo tempo devastante del #Milan con Leao e Brahim che hanno affettato la fase difensiva della #Lazio. #Giroud… - VHolywat : @pisto_gol ...il buco sul primo goal è stato davvero imbarazzante, ma la Lazio non ha prodotto nulla in attacco, al… - TeoBellan : Bello essere tornati a San Siro dopo un po' di tempo. Grande Milan, schiacciata la Lazio. Vittoria meritatissima de… -