Katia Ricciarelli ridicolizza Gianluca per un momento intimo imbarazzanteVIDEO

Advertising

linus812003 : @LittleDorrit24 E Katia Ricciarelli e #Solercia hanno pure il coraggio di dire che Miriana parla dietro ste false… - tuttopuntotv : Katia Ricciarelli ridicolizza Gianluca per un momento intimo imbarazzante(VIDEO) #GFVip6 #GFVip #sopranini… - CarsteiSilvia : RT @CartinaLa: #gfvip Katia che dice a Soleil che quando andrà a trovarla poi la porta a Gardaland. Vado a piazzarmi davanti alla casa dell… - mattia_fuse : tutto il materiale che lei scriverà contro la signora katia ricciarelli sarà mandato al suo ufficio legale ??… - Elisa60388018 : RT @CartinaLa: #gfvip Katia che dice a Soleil che quando andrà a trovarla poi la porta a Gardaland. Vado a piazzarmi davanti alla casa dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

Dopo aver trascorso i primi cinque mesi come pappa e ciccia, anche insieme a, negli ultimi tempi il loro rapporto si è incrinato, e Manila Nazzaro non perde occasione per farlo ...... da Renzo Arbore a Vittorio Sgarbi, da Piero Angela a Renato Pozzetto fino a Pupi Avati, Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Piero Chiambretti,, Beppe Severgnini, Mara Maionchi, ...Spettacoli e Cultura - Katia Ricciarelli dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2021 ha commentato il comportamento di Lulù definendo la principessa .... Katia Ricciarelli fa l'ennesima ...I fan del GF Vip hanno notato che Katia Ricciarelli abbia fatto le valigie e molti credono che sia intenzionata a lasciare lo show. Katia Ricciarelli intende lasciare il Grande Fratello Vip? In queste ...