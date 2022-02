Guida al Super Bowl 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Super Bowl che domenica vedrà coinvolte Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams ha un che di Madden-esco. Stiamo parlando di una squadra, la prima, capace ai playoff di sovvertire tutti i pronostici vincendo due gare su tre in trasferta contro avversari, sulla carta, più quotati. Al suo comando c’è un quarterback – Joe Burrow – al secondo anno in NFL ma maturo come pochissimi alla sua età e con quella poca esperienza. Dall’altra parte non possiamo invece definire i Rams una vera sorpresa: gli arrivi di Matthew Stafford, Odell Beckham Jr. e Von Miller avevano reso la squadra una vera contender. Quasi tutti, però, erano concentrati su Tom Brady e Aaron Rodgers, al massimo sui ritrovati 49ers di Jimmy Garoppolo o sui Cowboys di Dak Prescott, anche solo per il blasone, ancorché annacquato, che si portano dietro. Eppure, ad uscire dalla NFC è proprio la ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilche domenica vedrà coinvolte Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams ha un che di Madden-esco. Stiamo parlando di una squadra, la prima, capace ai playoff di sovvertire tutti i pronostici vincendo due gare su tre in trasferta contro avversari, sulla carta, più quotati. Al suo comando c’è un quarterback – Joe Burrow – al secondo anno in NFL ma maturo come pochissimi alla sua età e con quella poca esperienza. Dall’altra parte non possiamo invece definire i Rams una vera sorpresa: gli arrivi di Matthew Stafford, Odell Beckham Jr. e Von Miller avevano reso la squadra una vera contender. Quasi tutti, però, erano concentrati su Tom Brady e Aaron Rodgers, al massimo sui ritrovati 49ers di Jimmy Garoppolo o sui Cowboys di Dak Prescott, anche solo per il blasone, ancorché annacquato, che si portano dietro. Eppure, ad uscire dalla NFC è proprio la ...

