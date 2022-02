“E’ incostituzionale, entrate senza Green pass”: chiusa sala ricevimenti per no-vax alle porte di Roma (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – Proseguono incessanti i controlli amministrativi interforze, disposti dal Questore di Roma, nella capitale e in provincia, finalizzati a verifiche amministrative delle attività commerciali e di ristoro nonché al rispetto delle norme contro la diffusione del covid-19. Un manifesto apposto dai titolari del ristorante proprio all’ingresso del ristorante, rassicurava gli avventori di poter accedere alla consumazione senza doversi sottoporre ai prescritti controlli della normativa anticovid attualmente in vigore, poiché ritenuti illegittimi e anticostituzionali, ecco, in cosa si sono imbattuti i poliziotti ieri sera durante un pianificato servizio di controllo. Il personale del Commissariato Velletri, unitamente agli uomini della Polizia Amministrativa, del personale della DIGOS, con l’ausilio di due squadre del Reparto Mobile e in ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022)– Proseguono incessanti i controlli amministrativi interforze, disposti dal Questore di, nella capitale e in provincia, finalizzati a verifiche amministrative delle attività commerciali e di ristoro nonché al rispetto delle norme contro la diffusione del covid-19. Un manifesto apposto dai titolari del ristorante proprio all’ingresso del ristorante, rassicurava gli avventori di poter accedere alla consumazionedoversi sottoporre ai prescritti controlli della normativa anticovid attualmente in vigore, poiché ritenuti illegittimi e anticostituzionali, ecco, in cosa si sono imbattuti i poliziotti ieri sera durante un pianificato servizio di controllo. Il personale del Commissariato Velletri, unitamente agli uomini della Polizia Amministrativa, del personale della DIGOS, con l’ausilio di due squadre del Reparto Mobile e in ...

