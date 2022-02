Dolcetti alle mele velocissimi: pronti in soli 5 minuti! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Se hai degli ospiti improvvisi e vuoi stupirli con un dessert da servire in una manciata di minuti sei nel posto giusto. Con una mela potrai creare 5 dolci sani e golosi in modo facile e veloce. Anche tu rimarrai a bocca aperta e non crederai ai tuoi occhi. Indossiamo il nostro grembiule e cominciamo! Prima ovviamente selezioniamo gli ingredienti di cui abbiamo bisogno: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 1 mela Succo di mezzo limone 2 cucchiai di zucchero di canna Marmellata di albicocche 2 cucchiai di uvetta Preparazione Sbucciamo la mela eliminiamo il torsolo e successivamente tagliamola a dadini. Trasferiamo il risultato in una ciotola e aggiungiamo il succo di limone e lo zucchero di canna. Amalgamiamo gli ingredienti con un cucchiaio per poi aggiungere l’uvetta e mescolare ancora una volta con il nostro cucchiaio. Srotoliamo la pasta sfoglia su un tavolo da lavoro e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 febbraio 2022) Se hai degli ospiti improvvisi e vuoi stupirli con un dessert da servire in una manciata di minuti sei nel posto giusto. Con una mela potrai creare 5 dolci sani e golosi in modo facile e veloce. Anche tu rimarrai a bocca aperta e non crederai ai tuoi occhi. Indossiamo il nostro grembiule e cominciamo! Prima ovviamente selezioniamo gli ingredienti di cui abbiamo bisogno: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 1 mela Succo di mezzo limone 2 cucchiai di zucchero di canna Marmellata di albicocche 2 cucchiai di uvetta Preparazione Sbucciamo la mela eliminiamo il torsolo e successivamente tagliamola a dadini. Trasferiamo il risultato in una ciotola e aggiungiamo il succo di limone e lo zucchero di canna. Amalgamiamo gli ingredienti con un cucchiaio per poi aggiungere l’uvetta e mescolare ancora una volta con il nostro cucchiaio. Srotoliamo la pasta sfoglia su un tavolo da lavoro e ...

Advertising

Gabriele3573162 : Non posso io qui si Twitter sono quello che portava i dolcetti alle feste ed accendeva e spegneva la luce ?? - hongiebfly : @sanibubi leggere questo dopo essersi svegliata da circa 10 ore consecutive di sonno mi ha causato un crollo emotiv… - pondgitsun3 : Ma secondo voi devo portare dei dolcetti a lavoro per offrirli alle colleghe o- - LabValsusa : La ricetta ????????? BRUT E BUN Brutti e buoni, brutti ma buoni, 'brut e bon' in dialetto piemontese: sono i classici… -