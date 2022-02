Danilo Petrucci: “Non pensavo di tornare così presto in pista. Sono molto felice di andare in America” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Danilo Petrucci esprime la propria opinione dopo una serie di test in quel di Portimao, sede in questi ultimi giorni per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Il nativo di Terni ha parlato ai microfoni della MotoGP, pronto per una nuova avventura in MotoAmerica. Il 31enne umbro ha affermato: “Sono molto felice di essere nuovamente in pista dopo la Dakar. Dopo il GP di Valencia dello scorso novembre non pensavo di tornare così presto, è stato emozionante ieri tornare in un autodromo. Tutto è nuovo, moto e team. Questi mesi voglio stare in Europe prima di andare in USA”. L’ex portacolori di KTM per quanto riguarda il Motomondiale ha continuato dicendo: “Questo é il ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)esprime la propria opinione dopo una serie di test in quel di Portimao, sede in questi ultimi giorni per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Il nativo di Terni ha parlato ai microfoni della MotoGP, pronto per una nuova avventura in Moto. Il 31enne umbro ha affermato: “di essere nuovamente indopo la Dakar. Dopo il GP di Valencia dello scorso novembre nondi, è stato emozionante ieriin un autodromo. Tutto è nuovo, moto e team. Questi mesi voglio stare in Europe prima diin USA”. L’ex portacolori di KTM per quanto riguarda il Motomondiale ha continuato dicendo: “Questo é il ...

