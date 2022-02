Covid, in Italia grazie al calo di contagi e ricoveri i divieti verso la fine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da domani via le mascherine all'aperto e riapertura delle discoteche. 'Già da marzo possibile allentamento del Green pass' annuncia il sottosegretario alla Salute ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da domani via le mascherine all'aperto e riapertura delle discoteche. 'Già da marzo possibile allentamento del Green pass' annuncia il sottosegretario alla Salute ...

VittorioSgarbi : “Questa follia delle mascherine all'aperto rappresenta bene la dimensione lisergica che la vicenda covid ha raggiun… - borghi_claudio : Secondo i nostri scienziati tutti i paesi che hanno deciso di non vaccinare i bambini per il covid sono fessi. Poi… - Adnkronos : Covid, #Oms: “Italia seconda per numero di morti nel Vecchio Continente”. #ultimora - CastellinoLuigi : RT @linda_mancino: Con il governo di @GiuseppeConteIT lo spread era a 105, i morti per covid erano, in assenza di vaccini e con le misure a… - ilriformista : Niente quarta dose sul modello booster ma un vero e proprio richiamo annuale: così funzionerà la vaccinazione anti-… -