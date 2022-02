Covid 19: New York e Londra allentano le restrizioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) proprio nel giorno in cui Johnson a Londra annuncia l'allentamento, si registra il calo dei test positivi da Covid confermato nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, con 68.214 contagi censiti su oltre un milione di tamponi quotidiani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 febbraio 2022) proprio nel giorno in cui Johnson aannuncia l'allentamento, si registra il calo dei test positivi daconfermato nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, con 68.214 contagi censiti su oltre un milione di tamponi quotidiani L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Covid New Il virus circola, la malattia no. Il mondo toglie le restrizioni e l'Italia segue (con calma) Cambio di passo pure in Svezia, che ha deciso di rinunciare al ricorso ai test anti - Covid su ... Il governatore di New York ha già cominciato togliendo l'obbligo delle mascherine al chiuso (tranne ...

Covid, Europa allenta misure. Italia, domani via mascherine all'aperto New York intanto si unisce agli altri Stati a guida democratica, che sono stati i più severi nell'imporre le misure anti Covid, che hanno iniziato in questi giorni ad alleggerire le misure, sia in ...

Covid, New York: cervi positivi a Omicron, prima volta in animali selvatici Sky Tg24 Covid 19: New York e Londra allentano le restrizioni ROMA – Da New York a Londra: ormai alle spalle i mesi più duri dell ... il Premier britannico Boris Johnson punta a eliminare ogni rimanente restrizione anti-Covid vigente nel Paese, incluso l’obbligo ...

Covid, scoperti i primi cervi infettati dalla variante Omicron Alcuni cervi dalla coda bianca a Staten Island (New York) sono stati infettati dalla variante Omicron del Covid. Lo riporta il New York Times, secondo cui è la prima volta che la variante è stata ...

