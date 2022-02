Corruzione in appalti nel piacentino, raffica di arresti (Di giovedì 10 febbraio 2022) 37 indagati, 11 arresti, tra loro imprenditori edili, funzionari pubblici, tecnici e anche sindaci di diversi comuni in provincia di Piacenza, Lodi, Alessandria e Pavia. E' il bilancio di un'... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) 37 indagati, 11, tra loro imprenditori edili, funzionari pubblici, tecnici e anche sindaci di diversi comuni in provincia di Piacenza, Lodi, Alessandria e Pavia. E' il bilancio di un'...

Advertising

Italia_Notizie : Piacenza, corruzione in appalti e voto di scambio: 11 arresti e altri 26 indagati. Coinvolti sindaci e imprenditori - sologiuma : RT @dukana2: #Piacenza, corruzione in appalti e voto di scambio: #11 arresti e altri 26 indagati. Coinvolti sindaci e imprenditori del crim… - occhio_notizie : Maxi operazione all'alba nel Piacentino - MEcosocialista : RT @dukana2: #Piacenza, corruzione in appalti e voto di scambio: #11 arresti e altri 26 indagati. Coinvolti sindaci e imprenditori del crim… - rosa857 : RT @Virus1979C: Una importante operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di #Piacenza è scattata nelle prime ore della mattinata n… -