Come sta veramente Sofia Goggia? Misteri, social e giornalisti: e la prova di sabato... (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mi dispiace che non sarò la solita Goggia '; alla Gazzetta ha però aggiunto un dettaglio non da poco: ' Quando scio non sento dolore più di tanto, il problema è quando cammino '. Dove sta la verità? ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mi dispiace che non sarò la solita'; alla Gazzetta ha però aggiunto un dettaglio non da poco: ' Quando scio non sento dolore più di tanto, il problema è quando cammino '. Dove sta la verità? ...

Advertising

francesca_flati : Tutti noi del @Mov5Stelle sosteniamo con forza la libera informazione e condanniamo qualsiasi attacco sguaiato e in… - borghi_claudio : @FmMosca @GiulioMarini2 Ma come nessuno ci ha detto nulla? Ha fatto quattro letture sta roba. - PietroMazzara : Lo striscione apparso ieri in curva sud che fa riferimento a “Paolo” non riguarda Maldini come sta erroneamente circolando - FrancescoIazzi : @MedaAle @G_Codeglia @pizzigo Ma pure davanti a situazioni come quella di Leeds avete il coraggio di appellarvi ai… - senhor_destruid : @AlvisiConci É sulla buona strada, sta facendo tutto come il nano di arcore. Adesso mancano solo le mignotte. -