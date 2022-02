Ciclismo, Mark Cavendish: “Mi sono sentito bene per tutta la tappa e la velocità era buona alla fine” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mark Cavendish esprime la propria opinione al termine della prima tappa del Tour of Oman. La sezione riservata ai velocisti da Al Rustaq Fort a Muscat (138 km) ha visto il veterano di Douglas completare al secondo posto alle spalle del colombiano Fernando Gaviria (UAE). Il vincitore della maglia verde all’ultimo Tour de France ha preceduto all’arrivo l’australiano Kaden Groves (Bike Exchange) che insieme a Cavendish ha provato a beffare negli ultimi metri il rivale, una missione non riuscita. Il portacolori del Quick-Step Alpha Vinyl Team ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “Arrivando alla prima gara di una nuova stagione, non sei mai sicuro della forma ed è stato bello ritrovare nelle gambe la sensazione di correre”. Ciclismo, Fernando Gaviria: “Nella mia testa ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)esprime la propria opinione al termine della primadel Tour of Oman. La sezione riservata ai velocisti da Al Rustaq Fort a Muscat (138 km) ha visto il veterano di Douglas completare al secondo posto alle spalle del colombiano Fernando Gaviria (UAE). Il vincitore della maglia verde all’ultimo Tour de France ha preceduto all’arrivo l’australiano Kaden Groves (Bike Exchange) che insieme aha provato a beffare negli ultimi metri il rivale, una missione non riuscita. Il portacolori del Quick-Step Alpha Vinyl Team ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “Arrivandoprima gara di una nuova stagione, non sei mai sicuro della forma ed è stato bello ritrovare nelle gambe la sensazione di correre”., Fernando Gaviria: “Nella mia testa ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Mark Ciclismo, Tour Omar 2022: Gavirina vince la prima tappa davanti a Cavendish E' Fernando Gavirina il vincitore della prima tappa del Tour dell'Oman 2022, la Al Rustaq Fort - Muscat, di 138 chilometri. Il colombiano ha vinto in volata precedendo il britannico Mark Cavendish (QuickStep AlphaVinyl), secondo, e l'austriaco Kaden Groves (BikeExchange Jayco), terzo. Appuntamento domani con la seconda frazione, la Naseem Park - Suhar, di 167.5 km.

Giro d'Italia, la startlist prende una (bella) forma ... da qui alla partenza ungherese del 6 maggio avremo modo di vedere tanto di quel ciclismo... ma un ... QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM Mark Cavendish torna alla corsa rosa dopo nove anni di assenza. Nel ...

Ciclismo, Mark Padun si difende dagli attacchi sul doping: "Cose infondate, non sono un imbroglione" OA Sport Ciclismo: giro Oman; Gaviria vince prima tappa Al secondo posto si +è piazzato l'ex iridato britannico Mark Cavendish, terzo l'australiano Kaden Groves. "Ho messo pressione a me stesso - ha detto Gaviria dopo la tappa - perché volevo assolutamente ...

TOUR OF OMAN: FERNANDO GAVIRIA TORNA ALLA VITTORIA. BATTUTO MARK CAVENDISH Tour of Oman 2022 – 11th Edition – 1st stage Al Rustaq Fort – Muscat 138 km – 10/02/2022 – Fernando Gaviria (COL – UAE Team Emirates) – Mark Cavendish (GBR – Quick-Step Alpha Vinyl Team) – photo ...

