Calciomercato Inter, le novità sul futuro di Ranocchia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport l'Inter starebbe pensando di esercitare l'opzione di rinnovo presente nel contratto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport l'starebbe pensando di esercitare l'opzione di rinnovo presente nel contratto...

Advertising

cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Correa: 'Che bella la Supercoppa vinta contro la Juve. La foto con #Zanetti e l'#Inter, un sogno. Con #Inzaghi...' https://t… - sportli26181512 : Calciomercato Inter, le novità sul futuro di Ranocchia: Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport l'Inter st… - SirCambiaNome : RT @cmdotcom: Ag. #Radu: 'È dispiaciuto per non aver giocato in Coppa Italia. Lui più forte di #Onana, andrà via dall'#Inter a fine anno' h… - sportli26181512 : Napoli-Inter: arbitra Doveri, gli assistenti e i var: L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per Napoli-Inter… -