Allegri: «Buon secondo tempo, ma siamo stati fortunati» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Massimiliano Allegri ha parlato al termine della gara vinta dalla Juventus sul Sassuolo proprio a pochi minuti dallo scadere Ai microfoni di Mediaset, Max Allegri ha espresso la sua opinione sulla sfida vinta dalla Juve contro il Sassuolo, ecco le sue parole: SUPPLEMENTARI – «La partita era praticamente finita, siamo stati fortunati. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, mentre nel primo siamo un po’ usciti quando abbiamo subito il gol del pareggio, ma poi ci siamo risvegliati già verso la fine e nel secondo tempo le cose sono andate meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Massimilianoha parlato al termine della gara vinta dalla Juventus sul Sassuolo proprio a pochi minuti dallo scadere Ai microfoni di Mediaset, Maxha espresso la sua opinione sulla sfida vinta dalla Juve contro il Sassuolo, ecco le sue parole: SUPPLEMENTARI – «La partita era praticamente finita,. Abbiamo fatto un bel, mentre nel primoun po’ usciti quando abbiamo subito il gol del pareggio, ma poi cirisvegliati già verso la fine e nelle cose sono andate meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Ho provato a far giocare in allenamento @Deniszakaria8 da interno di centrocampo e ha fatto bene, ha un… - Kwaaibabatjie : @ClaMarchisio8 @juventibus @juventusfc Si ma perché il 'buon gioco' lo fan vedere sempre gli altri? Perché Allegri… - fedeedoscana : Chissà se finalmente Allegri ha capito che chiudersi dietro non serve a un tubo se non a prendere goal. Chissà. In… - uno_dei_tanti_ : @AndreaMariani17 Invece il buon Allegri ci ha anticipati - ClaudioAgos : RT @cuorejuventiino: Ma le vedove di sarri che dicevano che allegri è imperdonabile per questi 5 mesi perché un buon allenatore si deve ada… -