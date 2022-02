Alessio, il poliziotto transgender che è riuscito a giurare in pantaloni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alessio, poliziotto transgender, non sarebbe riuscito a prestare giuramento indossando una gonna. 26 anni, originario di Napoli, nato donna e entrato in polizia con i documenti al femminile, ha però sempre sentito di essere un uomo, e mentre stava per partire per il 208° corso Agenti della Polizia di Stato, l’angoscia ha cominciato ad attanagliarlo. «Nel buio di una notte di quel mese, nel caldo napoletano poco dopo aver saputo la destinazione, davanti ai miei occhi apparì il video di un giuramento di qualche anno prima e lì, presi consapevolezza di una realtà più dolorosa di tutte le altre», ha scritto sulla pagina Facebook di Polis Aperta, associazione di volontariato Lgbt+ delle forze dell’ordine, dove ha raccontato la sua storia. «Le donne giuravano in gonna e gli uomini in pantaloni». La gioia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022), non sarebbea prestare giuramento indossando una gonna. 26 anni, originario di Napoli, nato donna e entrato in polizia con i documenti al femminile, ha però sempre sentito di essere un uomo, e mentre stava per partire per il 208° corso Agenti della Polizia di Stato, l’angoscia ha cominciato ad attanagliarlo. «Nel buio di una notte di quel mese, nel caldo napoletano poco dopo aver saputo la destinazione, davanti ai miei occhi apparì il video di un giuramento di qualche anno prima e lì, presi consapevolezza di una realtà più dolorosa di tutte le altre», ha scritto sulla pagina Facebook di Polis Aperta, associazione di volontariato Lgbt+ delle forze dell’ordine, dove ha raccontato la sua storia. «Le donne giuravano in gonna e gli uomini in». La gioia ...

