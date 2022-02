Ai domiciliari ma decide di fare la spesa a modo suo | svaligiato un supermarket

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Latina. Un giovane di 23 anni che si trovava già agli arresti, ma che aveva deciso di prendere una boccata d’aria all’aperto. E non di certo peruna semplice passeggiata. Dopo essere uscito dalla sua abitazione, si è diretto verso un supermercato locale con l’intento di svaligiarlo completamente. Leggi anche: Latina, scoperto allevamento abusivo di cuccioli provenienti dall’Est Europa: venivano venduti online Latina,per iUna volta dentro, il giovane di Itri ha portato via un bel po’ di roba, ed è tornato alla sua abitazione con il succulento bottino. Dopo una lunga attività investigativa, supportata anche dalle telecamere di sicurezza, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del rapinatore, scoprendo così anche il reato di evasione. su Il Corriere della Città.

Latina. Un giovane di 23 anni che si trovava già agli arresti domiciliari, ma che aveva deciso di prendere una boccata d'aria all'aperto. E non di certo per fare una semplice passeggiata. Dopo essere ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...