VIDEO | Mikaela Shiffrin esce anche in slalom | l’americana va fuori dopo poche porte

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le Olimpiadi di Pechino 2022 sembrano essere stregate perla clamorosa uscita in gigante,invaappena tre. Un qualcosa che ha dell’incredibile, perchèè alla sola terza uscita in carriera ine soprattutto perchè aveva tracciato il suo allenatore. Una situazione davvero inspiegabile ed impossibilesolo da pronosticare per la campionessa americana, che ora deve provare a puntare tutto sulla combinata per vincere almeno una medaglia d’oro. Qui di seguito ildell’uscita di. Sci alpino, Duerr guida loolimpico. ...

OA Sport

L'americanaShiffrin, campionessa olimpica in carica nello slalom gigante, alla vigilia tra ... Non ho ancora rivisto il, non so dire dove ho perso quei 36 centesimi, credo nella parte ...Purtroppo è uscita già nella prima manche Marta Bassino (comeShiffrin), mentre Elena ...Brignone 4 ansia per Sofia Goggia DIRETTA GIGANTE FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022 STREAMINGTV: ...L’approfondimento, “Milano-Cortina via Pechino” vuole essere una sorta di ponte tra questa Olimpiade e quella tutta italiana, in arrivo tra quattro anni Mercoledì 9 febbraio (diretta Discovery+ e Rai2 ...Diretta slalom femminile Olimpiadi Pechino 2022 streaming video Rai: orario e risultato della gara di sci alpino, valida per i Giochi invernali.