The Beatles | Get Back-The Rooftop Performance | il trailer ufficiale

Il 30 gennaio 1969, i Beatles misero in scena la loro ultima esibizione dal vivo sul tetto del quartier generale dell'Apple Corps a Savile Row a Londra. Per la prima volta, l'audio completo della leggendaria esibizione è stato remixato in stereo e in Dolby Atmos da Giles Martin e Sam Okell ed è stato reso disponibile su tutte le piattaforme di streaming. In streaming qui: https://theBeatles.lnk.to/Get-Back-Rooftop-Performance Dopo l'uscita ampliata e remixata di Let It Be Special Edition, della docuserie diretta da Peter Jackson in tre episodiThe ...

