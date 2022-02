Terremoto, serie di scosse a Reggio Emilia: la più forte di 4.3. Avvertite anche a Bologna, Modena, Parma e Milano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una serie di forti scosse di Terremoto ha colpito questa sera la provincia di Reggio Emilia. Ingv comunica che la magnitudo del primo sisma, alle 19.55, è stata di 4.0, con... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Unadi fortidiha colpito questa sera la provincia di. Ingv comunica che la magnitudo del primo sisma, alle 19.55, è stata di 4.0, con...

Advertising

gelatotiramisu : eccomi che mi vado a guardare la mia serie comfort per distrarmi dall'ansia per il terremoto e con serie comfort in… - bluypsilon : Na volta che decido di vedere una serie tv, viene il #terremoto. #Modena - Valori_it : Il terremoto nella dirigenza della Serie A si unisce ad una generale crisi del calcio italiano. Anche le grandi han… - SerPippo : RT @persemprecalcio: ? #Inzaghi è stato esonerato dal #Brescia. Il tecnico ha pagato il pari contro il Cosenza. Per la panchina lotta tra D… - persemprecalcio : ? #Inzaghi è stato esonerato dal #Brescia. Il tecnico ha pagato il pari contro il Cosenza. Per la panchina lotta tr… -