Tabellone Atp 500 Rotterdam 2022 | c’è Musetti | Tsitsipas guida il seeding

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildel torneo Atp 500 di: c’ècome unico italiano al via nel main draw,ilcon Rublev seconda testa di serie. Unmolto ricco e competitivo con tanti tennisti di prima fascia impegnati in Olanda. Il greco e il russo sono i favoritissimi, ma occhio a Hurkacz e Auger Aliassime che possono provare a conquistare un titolo. Di seguito ilcompleto. (1)b. Davidovich Fokina 7-5 6-7(1) 6-4 Harris vs Ivashka De Minaur b. Goffin 6-0 6-3 McDonald b. (8) Basilashvili 6-3 6-2 (4) Hurkacz b. (WC) Tsonga 6-4 7-6(7)b. (SE) M. Ymer 6-3 (4) 6-7 6-3 (Q) Zapata Miralles vs Van de Zandschulp (Q) Lehecka b. (5) Shapovalov 6-4 ...

Lorenzo Musetti sfiderà Hubert Hurkacz in occasione del secondo turno dell'Atp 500 di Rotterdam 2022, torneo sul cemento indoor olandese. Esordio convincente del giovane tennista. A completare il quadro dei risultati odierni, sempre nella parte bassa del tabellone, il successo in due partite dello spagnolo Jaume Antoni Munar Clar ai danni dell'argentino. In una notte in cui si è parlato poco di tennis giocato, sul campo il giovane argentino offre un'ottima prestazione contro il 18enne norvegese.