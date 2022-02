“Stop al green pass”. C’è la data, ma è giallo sull’abolizione della certificazione anti Covid (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Covid Italia, dopo lo Stop alle mascherine, la data sull’abolizione del green pass. Ci si allontana sempre più da uno stato di emergenza, con la fine prevista il 31 marzo. E non solo. Dopo l’abbandono dell’uso delle mascherine sia all’aperto che al chiuso, qualche novità arriva anche in merito alla tanto discussa certificazione verde. A diffondere la notizia sullo Stop al green pass, la testata giornalistica Open dopo quanto appreso dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Ora siamo all’inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il green pass”, ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Italia, dopo loalle mascherine, ladel. Ci si allontana sempre più da uno stato di emergenza, con la fine prevista il 31 marzo. E non solo. Dopo l’abbandono dell’uso delle mascherine sia all’aperto che al chiuso, qualche novità arriva anche in merito alla tanto discussaverde. A diffondere la notizia sulloal, la testata giornalistica Open dopo quanto appreso dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Ora siamo all’inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il”, ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. ...

