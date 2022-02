Sci alpino, Duerr guida lo slalom olimpico. Shiffrin subito fuori, lontane le azzurre (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non mancano le sorprese, alcune davvero clamorose, nella prima manche dello slalom femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Succede davvero di tutto e al comando a metà gara c’è la tedesca Lena Duerr, che ha sfruttato bene il pettorale numero uno, chiudendo con il tempo di 52’17. Seconda posizione a soli tre centesimi per la svizzera Michelle Gisin, che precede un’eccellente Sara Hector, terza a 12 centesimi. La svedese può davvero sognare la doppietta olimpica, dopo aver vinto l’oro in gigante. Bravissima anche la slovena Andreja Slokar, che con il 17 si inserisce al quarto posto con 47 centesimi di ritardo da Duerr. Quinta la svizzera Wendy Holdener (+0.48) davanti all’americana Paula Moltzan (+0.62) e all’austriaca Katharina Liensberger (+0.66). Scorre la classifica e non compaiono Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non mancano le sorprese, alcune davvero clamorose, nella prima manche dellofemminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Succede davvero di tutto e al comando a metà gara c’è la tedesca Lena, che ha sfruttato bene il pettorale numero uno, chiudendo con il tempo di 52’17. Seconda posizione a soli tre centesimi per la svizzera Michelle Gisin, che precede un’eccellente Sara Hector, terza a 12 centesimi. La svedese può davvero sognare la doppietta olimpica, dopo aver vinto l’oro in gigante. Bravissima anche la slovena Andreja Slokar, che con il 17 si inserisce al quarto posto con 47 centesimi di ritardo da. Quinta la svizzera Wendy Holdener (+0.48) davanti all’americana Paula Moltzan (+0.62) e all’austriaca Katharina Liensberger (+0.66). Scorre la classifica e non compaiono Petra Vlhova e Mikaela. ...

