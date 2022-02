Saint Laurent, storia e decostruzione di un mito (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel 2014 escono due film dedicati a Yves Saint Laurent, entrambi francesi. Quello diretto da Jalil Lespert porta nel titolo il nome e il cognome dello stilista che consacrò con la sua arte la donna e trova immediata uscita nelle sale italiane. L’altro, Saint Laurent, firmato da Bertrand Bonello, in Italia rimane privo di distribuzione (come molti film del cineasta nato a Nizza nel 1968, uno degli autori più magmatici del cinema d’oltralpe contemporaneo, si pensi a testi come Le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel 2014 escono due film dedicati a Yves, entrambi francesi. Quello diretto da Jalil Lespert porta nel titolo il nome e il cognome dello stilista che consacrò con la sua arte la donna e trova immediata uscita nelle sale italiane. L’altro,, firmato da Bertrand Bonello, in Italia rimane privo di distribuzione (come molti film del cineasta nato a Nizza nel 1968, uno degli autori più magmatici del cinema d’oltralpe contemporaneo, si pensi a testi come Le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

vogue_italia : Icodici stilistici della maison Saint Laurent, dalla rivisitazione del little black dress al top bustier interpreta… - OsservaMy : questo fu infatti il primo abito da sera disegnato per Christian Dior dal suo nuovo assistente, un tale Yves Saint-… - fyodorapologist : @satorunogeto @fyokisser A voglij ch'addor Paco Rabanne Vest ttà ner ca Margiela bianc Cu nu Rolex or e diamant Ca… - SyriaSusina : #fotodelgiorno: Yves Saint Laurent mentre tiene uno specchio su cui ha disegnato dei fiori di loto, fotografato da… - AlessandraCicc6 : RT @CommozioniA: Yves Saint Laurent Museum di Studio KO #Marrakech Può sembrare strano trovare un museo dedicato a #YSL in Marocco ma no… -

Ultime Notizie dalla rete : Saint Laurent Un'analisi di Buzzoole: Influencer marketing: abbigliamento e calzature i settori più trasparenti ... si tratta di un video di Vic De Angelis , musicista del gruppo rock Måneskin, che ha promosso Yves Saint Laurent Beauty (3,5 milioni di follower), arrivando a circa 952mila interazioni, metà ...

Make - up San Valentino 2022: come realizzarlo e quali sono le ultime novità Natasha Denona, Saint Valentine's Kit " Mini Crush. Prezzo: 29 su sephora.it Se, al contrario, ... Yves Sait Laurent, Vernis à Lèvres tinta labbra lucida. Prezzo: da 33,95 a 20,45 su lookfantastic.it ...

Mostre moda: a Parigi sei musei celebrano Yves Saint Laurent Style - Moda Uomo del Corriere della Sera Altre notizie da non perdere È il progetto Yves Saint Laurent aux musées, che coinvolge il Centre Pompidou, il Museo d'Arte Moderna (nella foto sopra), il Louvre, il d'Orsay, il Musée Picasso e, naturalmente, il Museo Yves Saint ...

Al Brooklyn Museum la prima retrospettiva postuma dedicata a Virgil Abloh Dopo il progetto espositivo diffuso tra sei musei e dedicato a Yves Saint Laurent, un altro grande stilista e visionario sarà celebrato con una mostra istituzionale: aprirà questa estate, al Brooklyn ...

... si tratta di un video di Vic De Angelis , musicista del gruppo rock Måneskin, che ha promosso YvesBeauty (3,5 milioni di follower), arrivando a circa 952mila interazioni, metà ...Natasha Denona,Valentine's Kit " Mini Crush. Prezzo: 29 su sephora.it Se, al contrario, ... Yves Sait, Vernis à Lèvres tinta labbra lucida. Prezzo: da 33,95 a 20,45 su lookfantastic.it ...È il progetto Yves Saint Laurent aux musées, che coinvolge il Centre Pompidou, il Museo d'Arte Moderna (nella foto sopra), il Louvre, il d'Orsay, il Musée Picasso e, naturalmente, il Museo Yves Saint ...Dopo il progetto espositivo diffuso tra sei musei e dedicato a Yves Saint Laurent, un altro grande stilista e visionario sarà celebrato con una mostra istituzionale: aprirà questa estate, al Brooklyn ...