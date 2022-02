«Piccolo corpo», l’elaborazione del lutto e la parola delle donne (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non è un caso che Piccolo corpo nasca in casa Nefertiti Film, nella «factory» di Nadia Trevisan e di Alberto Fasulo, qui entrambi in veste di produttori. C’è qualcosa, infatti, pur con le ovvie differenze di significato e di sguardo, che accomuna l’opera prima della triestina Laura Samani, che ha meritatamente esordito l’estate scorsa a Cannes, nel programma della 60.a edizione della Semaine de la Critique, e il Menocchio, il film sul mugnaio eretico firmato dal regista sanvitese nel 2018. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non è un caso chenasca in casa Nefertiti Film, nella «factory» di Nadia Trevisan e di Alberto Fasulo, qui entrambi in veste di produttori. C’è qualcosa, infatti, pur con le ovvie differenze di significato e di sguardo, che accomuna l’opera prima della triestina Laura Samani, che ha meritatamente esordito l’estate scorsa a Cannes, nel programma della 60.a edizione della Semaine de la Critique, e il Menocchio, il film sul mugnaio eretico firmato dal regista sanvitese nel 2018. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

