Oscar 2022, Sorrentino: "Nomination per me è già grande vittoria" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il regista commenta la candidatura del suo 'E' stata la mano di Dio' per il Miglior film straniero: "Un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo" L'articolo proviene da City Roma News.

mengonimarco : #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo… - La7tv : #la7retweet 'È stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar… - Agenzia_Ansa : Sorrentino: 'La nomination per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento… - udine20 : DRIVE MY CAR candidato a 4 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia! - - FilippoFerretti : RT @rep_firenze: Al fiorentino Filippo Ferretti l'oscar del giornalismo statunitense [aggiornamento delle 16:46] -