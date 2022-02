Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si scusa con Michele Bravi: “Mi dispiace se posso averlo ferito” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito. Mi dispiace, non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e gliel’ho fatto sapere”. Così Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda lunedì 7 febbraio . Il tutto era nato il 4 febbraio scorso, quando Bravi era stato ospite di Bortone (in collegamento da Sanremo). La conduttrice aveva posto una domanda molto delicata al cantante, il quale si era particolarmente infastidito: “Queste cose vanno affrontate con un altro tipo di profondità”. Così, a distanza di giorni e dopo l’ondata di indignazione sui social, la conduttrice Rai ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mise. Mi, non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e gliel’ho fatto sapere”. Cosìdurante la puntata diè unandata in onda lunedì 7 febbraio . Il tutto era nato il 4 febbraio scorso, quandoera stato ospite di(in collegamento da Sanremo). La conduttrice aveva posto una domanda molto delicata al cantante, il quale si era particolarmente infastidito: “Queste cose vanno affrontate con untipo di profondità”. Così, a distanza di giorni e dopo l’ondata di indignazione sui social, la conduttrice Rai ha ...

