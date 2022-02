Musetti batte Hurkacz e vola nei quarti a Rotterdam

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese - trasmesso diretta da SuperTennis - il 19enne di Carrara supera in tre set il polacco, quarto favorito del seeding. Venerdi affronterà il vincente di van de Zandschulp-Lehecka e intanto sente profumo di best ranking. Il greco Tsitsipas e il russo Rublev, quest’ultimo campione in carica, sono le prime due teste di serie

Advertising

WeAreTennisITA : IL COLPO DI MUSETTI ?? Nel torneo di Rotterdam, Lorenzo batte Hubert Hurkacz per 6-3 5-7 6-3 e raggiunge i quarti di… - RassegnaZampa : #Tennis Musetti, finalmente! Batte Hurkacz e conquista i quarti di Rotterdam - oktennis : Un Lorenzo Musetti combattivo e ritrovato batte Hurkacz e vola ai quarti dell’ATP 500 di Rotterdam. #abnamrowtt… - zappooo_ : RT @lorenzofares: COLPOMUSO! ???? Lorenzo #Musetti ???? batte anche Hubert Hurkacz ???? e vola ai QF del torneo #ATPRotterdam Un 63 57 63 bel… - Frances32693443 : RT @WeAreTennisITA: IL COLPO DI MUSETTI ?? Nel torneo di Rotterdam, Lorenzo batte Hubert Hurkacz per 6-3 5-7 6-3 e raggiunge i quarti di fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti batte

Lorenzosupera in tre set Hubi Hurkacz e conquista i quarti di Rotterdam: 6 - 3 5 - 7 6 - 3 il punteggio in favore del giovane tennista toscano.Il tabellone ?elimina la testa di serie numero 4 del tabellone e ora si apre scenari molto interessanti nel torneo, considerando l'uscita di Shapovalov (sarebbe potuto essere l'avversario ai ...LA PARTITA – Grande equilibrio nei testa-a-testa tra i due, con Musetti vincitore a Roma sulla terra battuta per 6-4 2-0 ritiro e Hurkacz giustiziere del tennista italiano nel primo turno sull’erba di ...(Tennis Fever) L'azzurro è partito benissimo, strappando subito il servizio in apertura al rivale e poi, dopo aver salvato una palla break sul 5-3, ha chiuso la prima frazione strappando di nuovo la ...