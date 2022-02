Manifestazioni studentesche e scontri con la polizia | informativa della ministra Lamorgese alla Camera

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un'urgente quella che ladell'Interno, Luciana, presenta in aula. Al centro del suo intervento la gestione dell'ordine pubblico durante leorganizzate dopo la morte di Lorenzo Parelli, lo studente deceduto durante l'ultImo giorno dell'alternanza scuola-lavoro. A Torino, glipiù duri tra studenti e forze dell'ordine.

... così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese nel corso di un'informativa al Senato sugli scontri avvenuti durante leseguite alla morte di Lorenzo Parelli, il ragazzo ...Questo, in sintesi, l'intervento della ministra Luciana Lamorgese al Senato a proposito della gestione dell'ordine pubblico durante ledel 28 gennaio in diverse città ...... nelle stesse città interessate dalle manifestazioni del 28 gennaio scorso e in altre realtà italiane le manifestazioni studentesche si sono svolte senza generare criticità raffrontabili con quelle ...Ne sono nate due breve azioni di alleggerimento". La manifestazione i cui video hanno fatto il giro d'Italia, però, è quella di Torino: "Assieme ad appartenenti ai collettivi studenteschi erano ...