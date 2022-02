L’inflazione colpisce agricoltura e consumatori

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La spesa annua deilariani nel 2022 impennerà di 1200 euro, a rischio sostenibilità intera filiera agroalimentare Costerà fino a 1200 euro in più a famiglia la spesa annua deilariani nel 2022. Un aumento dei prezzi chesoprattutto frutta e verdura, latte fresco e carne, mettendo così a rischio l’intera filiera agroalimentare. Tra i settori più a rischio quello della zootecnia, già vessato dalla crisi economica determinata dal Covid e dalle speculazioni che ne sono derivate. A lanciare l’allarme è Coldiretti Como Lecco, che secondo un’analisi effettuata su dati Istat, ha registrato a fine dicembre un aumento del 4% in più su base annua, dei prezzi per l’acquisto di beni alimentari. Un crescita che non si arresta. Le previsioni per il 2022 non sono affatto incoraggianti con un’inflazione che potrebbe ...