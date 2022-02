La gaffe di Vladimir Luxuria: "Mahmood ha fatto coming out". Poi si scusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'affermazione di Luxuria su Mahmood ha scatenato le critiche del popolo del web e l'attivista si è dovuta scusare pubblicamente Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'affermazione disuha scatenato le critiche del popolo del web e l'attivista si è dovutare pubblicamente

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Vladimir Luxuria: «Mahmood ha fatto coming out», ma non è vero. La clamorosa gaffe dell'icona LGBT (che ora chiede scusa) h… - Gazzettino : Vladimir Luxuria: «Mahmood ha fatto coming out», ma non è vero. La clamorosa gaffe dell'icona LGBT (che ora chiede… - StigmabaseF : Vladimir Luxuria: «Mahmood ha fatto coming out», ma non è vero. La clamorosa gaffe ... - Il Mattino: La clamorosa g… - StigmabaseF : Vladimir Luxuria: «Mahmood ha fatto coming out», ma non è vero. La clamorosa gaffe dell ...: La clamorosa gaffe del… - StigmabaseF : Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria e la gaffe sul coming out di Mahmood: 'Chiedo scusa, non è ...: La clamorosa gaffe d… -