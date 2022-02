Hedberg lascia la guida di WindTre a Corti e Hanssen

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Jeffrey A.ha deciso dire l'incarico di amministratore delegato di Wind Tre spa a decorrere dalla prossima assemblea di aprile. “A partire dal 2017 – si legge in una nota -,ha gestito con successo il processo di fusione tra Wind e H3G Italia, valorizzando le sinergie tra le due società e modernizzando la rete, i sistemi, i canali e la gestione dei clienti delle due entità, fino al lancio di un brand unico nel marzo 2020. Accanto agli aspetti tecnici di questa trasformazione, sotto la suala società ha costruito nuovi purpose, cultura e valori ispirati a principi di innovazione, responsabilità e sostenibilità”.La posizione finora ricoperta dasarà affidata congiuntamente a Gianluca, attualmente Chief Commercial Officer, e ...

Advertising

giannifioreGF : Jeffrey A. Hedberg lascia le redini di #WINDTRE a Gianluca Corti e Benoit Hanssen - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Jeffrey A. Hedberg ha deciso di lasciare l’incarico di amministratore delegato di Wind Tre spa a… - Key4biz : L'amministratore delegato di @WindTreOfficial @_JeffreyHedberg lascia le redini aziendali dopo 5 anni, gli subent… - mondomobileweb : WINDTRE, Jeffrey Hedberg lascia l’incarico di AD: al suo posto Gianluca Corti e Benoit Hanssen - Primaonline : Jeffrey A. Hedberg ha deciso di lasciare l’incarico di amministratore delegato di Wind Tre spa a decorrere dalla pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Hedberg lascia

La posizione finora ricoperta dasarà affidata congiuntamente a Gianluca Corti , attualmente Chief Commercial Officer, e Benoit Hanssen , attualmente Chief Technology Officer.lascerà ...Jeffreyha ringraziato tutti i dipendenti e il management team per gli sforzi compiuti nel corso degli ultimi 5 anni ed ha espresso gratitudine all'azionista unico per la fiducia che ha ...ROMA (ITALPRESS) – Jeffrey A. Hedberg ha deciso di lasciare l’incarico di amministratore delegato di Wind Tre spa a decorrere dalla prossima assemblea di aprile. “A partire dal 2017 – si legge in una ...Economia - I due manager promossi dall'interno guideranno la società da .... La posizione finora ricoperta da Hedberg sarà affidata congiuntamente a Gianluca Corti, attualmente Chief Commercial ...