Dzeko, Lautaro e Sanchez: qual è la miglior coppia d'attacco per l'Inter? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una vittoria che serve a scacciare i fantasmi del derby. L'Inter, dopo il ko contro il Milan di sabato scorso in... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una vittoria che serve a scacciare i fantasmi del derby. L', dopo il ko contro il Milan di sabato scorso in...

Advertising

JgSzymon : @Marcellari77 Sanchez , Dzeko . Lautaro sta in pessima forma …..con noi !! ?? - alfrsalamone : @anto_occ Opterei per il cambio di modulo 4-4-2 Difesa a 4 con De Vrij e Skriniar centrali, i 2 terzini Di Marco a… - riacecco : @marco_c000 @SOSFanta @ProfidiAndrea @GruppoEsperti @ilBossdelFanta ciao, fareste scambio : ikone, lautaro suoi X pellegrini dzeko? - fabioruia : @ColpogobboYtube Questi #cartonati sono incredibili piangina. L'unica è che svincolino #Lautaro e #Dzeko e richiami… - giovanni_cassan : @FootballAndDre1 una partita così importante non puoi giocare senza Dzeko, dovesse giocare KK se li mangerebbe lautaro sanchez -