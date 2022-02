Covid, quasi dimezzati i nuovi casi in una settimana: tutti i dati Comune per Comune (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono 7.013 i nuovi casi Covid rilevati in provincia di Bergamo nell’ultima settimana. Il tasso di incidenza nella settimana 2-8 febbraio è pari a 624 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 6,24 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) e conferma la tendenza al decremento evidenziata già da due settimane, riportando i valori a fine dicembre 2021. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -5.936 nuovi casi assoluti, pari a -43,2% rispetto alla settimana precedente (–6.305 nuovi casi assoluti, pari a -32,9% la scorsa settimana, –1.848 nuovi casi, pari a -8,8% due settimane fa, – ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono 7.013 irilevati in provincia di Bergamo nell’ultima. Il tasso di incidenza nella2-8 febbraio è pari a 624per 100.000 abitanti (ovvero 6,24 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) e conferma la tendenza al decremento evidenziata già da due settimane, riportando i valori a fine dicembre 2021. Lo scostamento rispetto alla precedenteè pari a -5.936assoluti, pari a -43,2% rispetto allaprecedente (–6.305assoluti, pari a -32,9% la scorsa, –1.848, pari a -8,8% due settimane fa, – ...

