Cassano non ci sta: “L’Inter poteva vincere il derby 7-0” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Antonio Cassano non ci sta. L’ex calciatore, intervenuto sulla BoboTv, dice la sua sul derby: "Forse a casa la partita non si vedeva... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Antonionon ci sta. L’ex calciatore, intervenuto sulla BoboTv, dice la sua sul: "Forse a casa la partita non si vedeva...

Advertising

rtl1025 : ?? Amadeus: 'Fiorello e Berrettini sono molto amici, ma non so se faranno qualcosa insieme sul palco. L'unica cosa c… - Giopiston : RT @Skysurfer72: #Cassano “#Vlahovic non ha mai segnato in #ChampionsLeague “ Potete chiedere a Cassano come fa un giocatore a segnare in C… - silentman68 : RT @OmgIsChiara: Come fate a dar retta a uno che non sa parlare neanche la sua lingua madre? #Cassano - SestiDario : RT @ColpogobboYtube: #Adani guarda le partite, poi possiamo condividere o meno le sue idee, ma il presupposto per creare un'opinione ce l'h… - Cucciolina96251 : RT @tweet_sabo: #Cassano: 'Per me un attaccante vero non è quello che segna in Italia, è quello che segna in Champions League, vedi #Haalan… -