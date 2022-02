Capitaneria Pozzallo | un sommergibile in immersione nel mare di Ragusa

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Un avviso di pericolosità è stato emesso dalladi Porto diper la presenza nelno di uninfino al 14 febbraio. Si tratta di un “avviso di pericolosità” ai fini della tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in. “Va precisato – dice Donato Zito, Comandante delladi Porto di– che il provvedimento delladi Porto non è un’interdizione alla navigazione, quindi imbarcazioni e navi potranno comunque transitare regolarmente. A loro viene chiesto semplicemente di prestare massima attenzione. Noi non conosciamo la provenienza del ...

