ATP Rotterdam 2022, De Minaur e Norrie ai quarti con Musetti. Murray fa fuori Bublik (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il torneo ATP 500 di Rotterdam ha già tre qualificati ai quarti di finale. Assieme a Lorenzo Musetti, che ha ribaltato il pronostico con Hubert Hurkacz sconfiggendo il polacco, numero 4 del tabellone, in tre set, ci sono anche Alex De Minaur e Cameron Norrie. L’australiano ci ha messo due ore e mezza per poter sconfiggere Mackenzie McDonald, ma ha dovuto soffrire fino alla fine, strappando il servizio al suo avversario al decimo gioco della terza frazione dopo una partenza in salita e sarà l’eventuale avversario di Stefanos Tsitsipas, impegnato domani con Ilya Ivashka vittorioso con Lloyd Harris. Cameron Norrie è invece riuscito a mandare ko il russo Karen Khachanov, passando in vantaggio negli scontri diretti dopo che i due si erano affrontati quattro volte nel 2021. Nei match ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il torneo ATP 500 diha già tre qualificati aidi finale. Assieme a Lorenzo, che ha ribaltato il pronostico con Hubert Hurkacz sconfiggendo il polacco, numero 4 del tabellone, in tre set, ci sono anche Alex Dee Cameron. L’australiano ci ha messo due ore e mezza per poter sconfiggere Mackenzie McDonald, ma ha dovuto soffrire fino alla fine, strappando il servizio al suo avversario al decimo gioco della terza frazione dopo una partenza in salita e sarà l’eventuale avversario di Stefanos Tsitsipas, impegnato domani con Ilya Ivashka vittorioso con Lloyd Harris. Cameronè invece riuscito a mandare ko il russo Karen Khachanov, passando in vantaggio negli scontri diretti dopo che i due si erano affrontati quattro volte nel 2021. Nei match ...

