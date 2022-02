Advertising

nicolasavoia : 'Grazie come sempre, siete milioni di milioni. E ora partiamo così..' Ehhhhhhh milioniiiiiiiiii, ma cosa sei tu!!!… - FranCesca2tweet : Cerco gli ascolti tv della fiction di ieri, che ha fatto benino ma non benissimo ed è legittimo aspettarsi calo ult… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 8 febbraio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 8 febbraio 2021: Access Prime Time e Preserale - Lucamarzanoo1 : RT @Sara60202017: Gli ascolti rispetto a ieri sono diminuiti di 50 k, e se facessimo due stream party, uno alle 19 e uno alle 21:30? #aka7… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidi. Daytime Mattina Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 635.000 telespettatori con il 12.1%, nella lunga presentazione,...Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV Access Prime Time e preserale Su Rai1 Soliti Ignoti " Il Ritorno raccoglie 5.363.000 spettatori con il 21.3%...Ieri il ministro Cingolani ha dichiarato che è stata una giornata epocale per via dell'inserimento in Costituzione della tutela della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali. È ...Nonostante qualche parere "esperto", gli italiani hanno deciso di seguire con passione la finale che ha regalato la storia vittoria olimpica della coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amo ...