Arianna super | spero che batta il mio record

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Belmondo raggiunta da Fontana a quota 10 medaglie ai Giochi. "E' talentuosa e caparbia. Ogni notte punto la sveglia per tifare i nostri" di DORIANO RABOTTI

Ultime Notizie dalla rete : Arianna super

Belmondo raggiunta da Fontana a quota 10 medaglie ai Giochi. "E' talentuosa e caparbia. Ogni notte punto la sveglia per tifare i nostri" di DORIANO RABOTTI

di Doriano Rabotti "Io spero che Arianna lo batta, il mio record. Mi farebbe piacere perché se lo merita". Stefania Belmondo ha vinto 10 medaglie alle Olimpiadi nello sci di fondo, tra Albertville '92 ...Fanno rumore le dichiarazioni di Arianna Fontana sulla sua partecipazioni ai prossimi Giochi invernali di Milano-Cortina, arrivate il giorno dopo la vittoria della storica medaglia ...