50 anni del Comitato per l’Università friulana

Il 10 febbraio ricorre il 50 esimo anniversario della costituzione del "Comitato per l'Università friulana", sodalizio che diede un importante impulso alla nascita dell'Università di Udine, nel 1978. Costituito il 10 febbraio 1972, su iniziativa di Tarcisio Petracco, il Comitato promosse, nel 1976, la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare per l'"Istituzione dell'Università statale del Friuli", che raggiunse oltre 125 mila adesioni. L'istituzione del Comitato arrivò dopo quasi un decennio di lotte e iniziative a favore di un ateneo in Friuli, partite agli inizi degli anni '60 del '900. L'obiettivo del Comitato (articolo 2 dello Statuto) era infatti quello di operare "in assoluta autonomia" ...

