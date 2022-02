Una federazione con il Pd, né facile, né indolore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se estrapolato dal contesto in cui è stato formulato, il giudizio per cui il Pd sarebbe ormai “guarito dal renzismo” non convince. Non perché non siano visibili mutamenti rispetto alla stagione “renziana” , a cominciare da una guida maggiormente sensibile alle esigenze della mediazione politica e non più vocata al personalismo ad impianto plebiscitario. Ma perché la repentina affermazione di Renzi nel Pdsi spiegano solo in ragione di un processo di lunga durata che ha investito le forme politiche della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se estrapolato dal contesto in cui è stato formulato, il giudizio per cui il Pd sarebbe ormai “guarito dal renzismo” non convince. Non perché non siano visibili mutamenti rispetto alla stagione “renziana” , a cominciare da una guida maggiormente sensibile alle esigenze della mediazione politica e non più vocata al personalismo ad impianto plebiscitario. Ma perché la repentina affermazione di Renzi nel Pdsi spiegano solo in ragione di un processo di lunga durata che ha investito le forme politiche della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Una federazione Jacobs, un progetto per correre un 100 in via dei Fori Imperiali a Roma In strada ? In Non sarebbe la prima volta che una grande città, nel rispetto anche di certe direttive della federazione internazionale che mirano a portare l'atletica 'in strada', ospita un grande ...

La festa dei campioni Fise 2021 Bologna, 8 febbraio 2022 - Si avvicina l'evento più glamour della Federazione Italiana Sport Equestri : i Fise Awards tornano in grande stile con una soirée che renderà le celebrazioni dei successi dell'anno sportivo 2021, con i suoi campioni, ancor più emozionanti.

Una federazione con il Pd, né facile, né indolore | il manifesto Il Manifesto Criterium giovanile di cross, le classifiche dopo due tappe Domenica 13 febbraio a Strozzacapponi (Perugia) è in programma la terza prova del criterium giovanile di cross. Una tappa di grande importanza perché sarà valevole come campionato regionale di società ...

Malagò a Lega A, vicenda statuto? Interlocutore è Figc "Il corretto interlocutore istituzionale di una Lega è la federazione, che è in posizione di centralità": così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, risponde alla lettera indirizzatagli dalla Lega ...

