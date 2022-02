Ucraina, l’Italia detta la linea. Con Di Maio e Guerini (Di martedì 8 febbraio 2022) Due binari, una sola strategia. l’Italia prende posizione sulla crisi in Ucraina. Lo fa con l’audizione di fronte alle Commissioni Difesa e Esteri congiunte dei rispettivi ministri Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. Deterrenza e dialogo. Sì al doppio binario, no alla doppiezza. “l’Italia dal 2014 non ha mai smesso di difendere e sostenere l’integrità territoriale e la piena sovranità dell’Ucraina – esordisce il ministro degli Esteri del Movimento Cinque Stelle – fermezza e lealtà sono punti fermi dell’azione che conduciamo insieme ai nostri partner occidentali e alleati”. Dunque i punti fermi del governo italiano. “Sostegno agli accordi di Minsk, al cui rispetto sono legate le sanzioni Ue. Contributo al dialogo e al confronto tra Russia e Ucraina con la Nato e l’Osce. ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Due binari, una sola strategia.prende posizione sulla crisi in. Lo fa con l’audizione di fronte alle Commissioni Difesa e Esteri congiunte dei rispettivi ministri Lorenzoe Luigi Di. Deterrenza e dialogo. Sì al doppio binario, no alla doppiezza. “dal 2014 non ha mai smesso di difendere e sostenere l’integrità territoriale e la piena sovranità dell’– esordisce il ministro degli Esteri del Movimento Cinque Stelle – fermezza e lealtà sono punti fermi dell’azione che conduciamo insieme ai nostri partner occidentali e alleati”. Dunque i punti fermi del governo italiano. “Sostegno agli accordi di Minsk, al cui rispetto sono legate le sanzioni Ue. Contributo al dialogo e al confronto tra Russia econ la Nato e l’Osce. ...

