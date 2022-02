Sci alpino, Matthias Mayer vince il terzo oro in tre Olimpiadi diverse. Solo un atleta ci era riuscito. E un’italiana… (Di martedì 8 febbraio 2022) Matthias Mayer entra nella leggenda delle Olimpiadi Invernali dopo la conquista della medaglia d’oro nel superG odierno. Il velocista austriaco ha bissato il successo di quattro anni fa in Corea e per lui si tratta del terzo titolo olimpico in tre edizioni diverse (oro in discesa a Sochi), impresa riuscita solamente altre due volte, una in campo maschile ed una in campo femminile. Un feeling davvero unico e speciale quello dell’austriaco con le Olimpiadi, visto che nei grandi appuntamenti ha vinto proprio Solo ai Giochi e mai ai Mondiali. Da Sochi 2014 a Pechino 2022, con la possibilità di fare la storia a Milano-Cortina 2026, visto che la carta d’identità dell’austriaco recita 31 anni e quindi c’è sicuramente la possibilità di vederlo protagonista anche in Italia. Sci ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)entra nella leggenda delleInvernali dopo la conquista della medaglia d’oro nel superG odierno. Il velocista austriaco ha bissato il successo di quattro anni fa in Corea e per lui si tratta deltitolo olimpico in tre edizioni(oro in discesa a Sochi), impresa riuscita solamente altre due volte, una in campo maschile ed una in campo femminile. Un feeling davvero unico e speciale quello dell’austriaco con le, visto che nei grandi appuntamenti ha vinto proprioai Giochi e mai ai Mondiali. Da Sochi 2014 a Pechino 2022, con la possibilità di fare la storia a Milano-Cortina 2026, visto che la carta d’identità dell’austriaco recita 31 anni e quindi c’è sicuramente la possibilità di vederlo protagonista anche in Italia. Sci ...

