Quanti soldi ha guadagnato Federico Pellegrino con l’argento olimpico? Montepremi e cifre (Di martedì 8 febbraio 2022) Federico Pellegrino ha conquistato una fantastica medaglia d’argento nella sprint in tecnica libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro si è inventata una fantastica magia sulle nevi cinese e ha regalato all’Italia il primo alloro nello sci di fondo in questa edizione dei Giochi. Il valdostano sale sul secondo gradino del podio nella rassegna a cinque cerchi per la seconda volta consecutiva, dopo l’argento ottenuto nella sprint in tecnica classica a PyeongChang 2018. Il 31enne ha letto brillantemente la gara, marcando strettamente il norvegese Johannes Klaebo, grande favorito della vigilia. Sul rettilineo finale ha cercato di uscire per andarsi a prendere il titolo, ma purtroppo il dominatore della specialità è riuscito a reagire e bissare l’oro di quattro anni fa. Si tratta di un risultato agonistico e sportivo ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)ha conquistato una fantastica medaglia d’argento nella sprint in tecnica libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro si è inventata una fantastica magia sulle nevi cinese e ha regalato all’Italia il primo alloro nello sci di fondo in questa edizione dei Giochi. Il valdostano sale sul secondo gradino del podio nella rassegna a cinque cerchi per la seconda volta consecutiva, dopoottenuto nella sprint in tecnica classica a PyeongChang 2018. Il 31enne ha letto brillantemente la gara, marcando strettamente il norvegese Johannes Klaebo, grande favorito della vigilia. Sul rettilineo finale ha cercato di uscire per andarsi a prendere il titolo, ma purtroppo il dominatore della specialità è riuscito a reagire e bissare l’oro di quattro anni fa. Si tratta di un risultato agonistico e sportivo ...

Advertising

mannocchia : Tutti a commuoversi per le parole del Papa e pochi a chiedersi quanti soldi abbiamo dato alla Libia in questi anni… - Dany74613804 : RT @Coco56487913: L’eleganza non è quanti soldi hai,quanto bene ti vesti,quanto profumo usi,quale tipo di persone o locali frequenti. L’ele… - claderamo : RT @mannocchia: Tutti a commuoversi per le parole del Papa e pochi a chiedersi quanti soldi abbiamo dato alla Libia in questi anni e soprat… - Alogico_m : RT @Coco56487913: L’eleganza non è quanti soldi hai,quanto bene ti vesti,quanto profumo usi,quale tipo di persone o locali frequenti. L’ele… - MonicaBeh : RT @mannocchia: Tutti a commuoversi per le parole del Papa e pochi a chiedersi quanti soldi abbiamo dato alla Libia in questi anni e soprat… -