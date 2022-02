Quando riaprono le discoteche? Ultime novità febbraio e Carnevale e divieto feste in piazza

(Di martedì 8 febbraio 2022) La morsa del Covid si attenua in Italia, ma restano le restrizioni. In molti, a questo proposito, si chiedonoleverrà meno ildiine all’aperto, in particolare con l’avvicinarsi delle festività die di San Valentino, le due festività diche spesso portano buoni incassi ai gestori dei locali e agli organizzatori di eventi. Per quanto riguarda queste riaperture, il Governo continua a essere cauto e dovrà decidere nel nuovo consiglio dei ministri del 31 gennaio se rinnovare o meno queste misure, visto che la data di scadenza è proprio quella dell’ultimo giorno del primo mese dell’anno. Stando alle decisioni, leresteranno chiuse ...

Advertising

LarthRasna : @misspandora_8 @DiegoFusaro @giulianol Ha un posto assicurato quando riaprono Birkenau. - AssetBasilicata : Riaprono le prenotazioni per il 2022 del Progetto Export Flying Desk!!! Clicca sul link e copri dove e quando incon… - news_mondo_h24 : Quando riaprono le discoteche e con quali regole - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Quando riaprono le discoteche a febbraio 2022: data e regole - CorriereCitta : Quando riaprono le discoteche a febbraio 2022: data e regole -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

discoteche e sale da ballo Dall'11 febbraioinoltre le discoteche ma potrà ... Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina, trannesi sta in pista a ...Discoteche. C'è un segnale che più fra tutti potrebbe segnare definitivamente il rientro alla normalità dopo mesi, anni di clausura e restrizioni dettate dall'emergenza pandemica: la riapertura delle ...Per accedere alle discoteche sarà obbligatorio il Super Green pass e la mascherina tranne quando si balla. La capienza sarà limitata, mentre è probabile che in zona rossa non si potrà riaprire. Se sei ...Quando finirà l’emergenza Covid in Italia ... la normalità” con una “progressiva rimozione delle misure di contenimento” e si potranno “riaprire attività che sono state particolarmente penalizzate, ...