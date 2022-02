Pechino 2022, snowboard: quattro azzurri in finale nello slalom gigante maschile e femminile (Di martedì 8 febbraio 2022) Saranno ben quattro gli italiani nelle finali dello slalom gigante maschile e femminile di snowboard alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tra le donne, è Nadya Ochner a conquistare il pass con due ottime manche, chiuse con il tempo complessivo di 1:28.84 che vale la sedicesima posizione, l’ultima a disposizione per la qualificazione. Fuori Lucia Dalmasso, autrice di un errore nella seconda run. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO Tra gli uomini, un ottimo Roland Fischnaller ha chiuso in sesta posizione con il tempo di 1:21.59 e una piccola sbavatura sul ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Saranno bengli italiani nelle finali dellodialle Olimpiadi invernali di. Tra le donne, è Nadya Ochner a conquistare il pass con due ottime manche, chiuse con il tempo complessivo di 1:28.84 che vale la sedicesima posizione, l’ultima a disposizione per la qualificazione. Fuori Lucia Dalmasso, autrice di un errore nella seconda run. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO Tra gli uomini, un ottimo Roland Fischnaller ha chiuso in sesta posizione con il tempo di 1:21.59 e una piccola sbavatura sul ...

