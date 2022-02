Osimhen: “Ci serve una cosa per vincere lo Scudetto. Su Gattuso e Spalletti…” (Di martedì 8 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Repubblica, non nascondendosi sul sogno Scudetto, ritornato di attualità data l’attuale classifica. “Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Condividere un viaggio. Ma per lo Scudetto devo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso. La Serie A è molto competitivo, ogni domenica c’è una squadra che può sbatterti fuori”. VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Victor Osimhen of Napoli celebrates after scoring his team’s opening goal during the Serie A match between Venezia FC and SSC Napoli at Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)E in caso di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli, Victor, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Repubblica, non nascondendosi sul sogno, ritornato di attualità data l’attuale classifica. “Mi piacerebbeinsieme: Napoli, il Napoli e io. Condividere un viaggio. Ma per lodevo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso. La Serie A è molto competitivo, ogni domenica c’è una squadra che può sbatterti fuori”. VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Victorof Napoli celebrates after scoring his team’s opening goal during the Serie A match between Venezia FC and SSC Napoli at Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)E in caso di ...

