Oscar 2022, Paolo Sorrentino candidato con "È stata la mano di Dio" (Di martedì 8 febbraio 2022) Il film "E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino è candidato agli Oscar nella cinquina della categoria miglior film internazionale. Oscar 2022, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino nominato tra gli internazionali "Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

