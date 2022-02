Omicidio Ciatti, il ceceno: “Non sono un assassino, voglio essere giudicato in Spagna” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non sono un assassino, la morte del ragazzo è stata un incidente, non pensavo che fosse morto. Io non ho paura della giustizia, però chiedo di essere giudicato in Spagna, perché non ho fiducia nella giustizia italiana. In Italia mi hanno trattato male, pretendevano di farmi firmare documenti senza avvocato e senza l’interprete”. A parlare, per la prima volta con “La Nazione”, è il ceceno Rassoul Bissoultanov, il principale imputato per l’Omicidio del giovane Niccolò Ciatti di Scandicci (Firenze), delitto avvenuto nell’agosto del 2017 a Lloret de Mar, dove il 21enne si trovava in vacanza con gli amici. Il presunto assassino è comparso in questi giorni a Girona. La sua ‘costituzione’ ha rimesso in moto il processo in ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nonun, la morte del ragazzo è stata un incidente, non pensavo che fosse morto. Io non ho paura della giustizia, però chiedo diin, perché non ho fiducia nella giustizia italiana. In Italia mi hanno trattato male, pretendevano di farmi firmare documenti senza avvocato e senza l’interprete”. A parlare, per la prima volta con “La Nazione”, è ilRassoul Bissoultanov, il principale imputato per l’del giovane Niccolòdi Scandicci (Firenze), delitto avvenuto nell’agosto del 2017 a Lloret de Mar, dove il 21enne si trovava in vacanza con gli amici. Il presuntoè comparso in questi giorni a Girona. La sua ‘costituzione’ ha rimesso in moto il processo in ...

