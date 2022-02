Milan - Lazio | Sarri rilancia Cataldi Pioli si affida a Diaz | per la panchina Tomori e Rebic Arbitra un brianzolo

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il tabellone della coppa nazionale prevede domani alle ore 21 il big match, valido per i quarti di finale di coppa Italia . Chi passa affronta in semifinale la vincente tra Inter e Roma.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Lazio

In 4 occasioni infatti i nerazzurri sono tornati a casa senza aver raccolto nemmeno un punto: due volte contro il Real Madrid, contro lae, appunto, contro il. In tutte queste circostanze ...Le pagelle di4 - 0Reina 5 " Ha recitato il ruolo della bella statuina. Hysaj 4 " A Milano ha dimostrato che non sa fare il fuorigioco. Il suo errore su Leao ha spinato la strada ...Domani la firma tanto attesa del rinnovo Un Milan strepitoso sta viaggiando alla velocità della luce. Prima la vittoria nel derby, poi la goleada alla Lazio in Coppa Italia. Entusiasmo, energia e ...“I risultati di entrambe non sono certamente quelli che speravano. La Lazio si è dimenticata della partita di Firenze e ne hanno presi 4 dal Milan in Coppa Italia. Mourinho è bravo a dirottare ...